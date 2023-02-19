В Иркутской области в ДТП на трассе «Байкал» погиб ребенок
Иркутск, 19 февраля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В результате ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области погиб ребенок, сообщили 19 февраля в региональном главном управлении МВД России.
Отмечается, что ДТП произошло в районе села Хужино, где легковая машина столкнулась с большегрузом.
Также медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю легкового авто.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дороге из Енисейска в Красноярск в Казачинском районе Красноярского края столкнулись автомобили Toyota Fortuner и Subaru Forester. В ДТП погибли на месте два человека. В момент аварии в автомобиле Toyota находились два человека, в Subaru — три. Все пассажиры были взрослыми.
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