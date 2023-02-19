Москва, 19 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Программа обучения мобилизованных десантников в России была дополнена с учётом опыта боевых действий. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru ВДВ

По её информации, мобилизованные десантники каждый день проходят боевую подготовку в тыловой зоне спецоперации.

Отмечается, что с подразделениями ВДВ, которые укомплектованы мобилизованными военнослужащими, проводятся занятия по медицинской, огневой, тактической подготовке. Военнослужащие осваивают боевые машины десанта БМД-2К-АУ.

«Программу обучения дополнили с учетом опыта боевых действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основным этапом этого курса является огневая подготовка. Военнослужащие стреляют из различных видов стрелкового оружия, штатного вооружения БМД-2К-АУ и гранатометов.

«Ежедневные многочасовые занятия на полигоне проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым», — пояснили в пресс-службе.