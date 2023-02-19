Москва, 19 февраля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Средняя стоимость продуктов для блинов в феврале увеличилась на семь процентов, в 2023 году это блюдо обойдётся гражданам России в среднем 93 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Одиноков/РИА Новости Приготовление блинов

Уточняется, что аналитики сервиса «Чек Индекс» произвели расчёт стоимости блинов на основании традиционного рецепта: 500 миллилитров молока, 200 граммов муки, два яйца, три столовые ложки подсолнечного масла, пол чайной ложки соли и столовая ложка сахара.

Отмечается, что аналитики сравнили цены с 1 по 15 февраля 2023 года и аналогичного периода прошлого года. Так, в 2023 году за этот набор продуктов гражданам России придётся заплатить в среднем 93 рубля, что на семь процентов больше показателя за 2022 года.

Уточняется, что в Москве за эти продукты нужно будет заплатить порядка 99 рублей (плюс 5% в сравнении с 2022 годом), в Санкт-Петербурге — 96 руб. (плюс 10%), в Казани — 90 руб. (плюс 9%), в Екатеринбурге — 102 руб. (плюс 10%), в Новосибирске — 103 руб. (плюс 6%).

Согласно данным, в заведениях общественного питания порцию блинов можно купить в среднем за 142 руб., это на 18% дороже, чем в 2022 году, при этом за оладьи придётся заплатить в среднем 133 рубля, то есть на 10% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что банка варенья к блинам в феврале в среднем обойдётся 148 рублей (плюс 2% в сравнении с прошлым годом), а сгущённое молоко — 107 рублей (плюс 2%).