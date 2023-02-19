Володин назвал подлостью идею отменить празднование 9 Мая на Украине
Москва, 19 февраля 2023, 09:03 — REGNUM Отмена Дня Победы на Украине является самым подлым поступком по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Верховной рады Украины, среди которых парламентарии от партии «Слуга народа», внесла в парламент законопроект об отказе от празднования 8 Марта, Первомая и Дня Победы 9 мая. Позже на сайт офиса президента страны Владимира Зеленского была внесена петиция с просьбой не отменять празднование 9 Мая.
Володин напомнил, что на Украине всё начиналось с запрета говорить на русском языке, а затем киевский режим снёс памятники освободителям страны от фашистов.
«Вместо них установил Бандере, Шухевичу и другим преступникам, сделав из них героев. Потом на Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы. Сегодня собираются отменить День Победы — 9 Мая», — отметил он в своем телеграм-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что в Великой Отечественной войне больше всех пострадали Россия, Белоруссия и Украина.
«Миллионы погибших, города были разрушены, сёла — сожжены. Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не даёт покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — заключил Володин.
Напомним, в начале февраля 2023 года стало известно, что в Киеве демонтировали памятник советскому лётчику Валерию Чкалову и советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину. Кроме того, власти переименовали 31 городской объект.