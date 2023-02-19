Спикер Госдумы Володин назвал подлостью идею отменить празднование 9 Мая на Украине

Москва, , 09:03 — REGNUM Отмена Дня Победы на Украине является самым подлым поступком по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ТАСС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Верховной рады Украины, среди которых парламентарии от партии «Слуга народа», внесла в парламент законопроект об отказе от празднования 8 Марта, Первомая и Дня Победы 9 мая. Позже на сайт офиса президента страны Владимира Зеленского была внесена петиция с просьбой не отменять празднование 9 Мая.

Володин напомнил, что на Украине всё начиналось с запрета говорить на русском языке, а затем киевский режим снёс памятники освободителям страны от фашистов.

«Вместо них установил Бандере, Шухевичу и другим преступникам, сделав из них героев. Потом на Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы. Сегодня собираются отменить День Победы — 9 Мая», — отметил он в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в Великой Отечественной войне больше всех пострадали Россия, Белоруссия и Украина.

«Миллионы погибших, города были разрушены, сёла — сожжены. Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не даёт покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — заключил Володин.

Напомним, в начале февраля 2023 года стало известно, что в Киеве демонтировали памятник советскому лётчику Валерию Чкалову и советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину. Кроме того, власти переименовали 31 городской объект.