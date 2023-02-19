Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем
Пекин, 19 февраля 2023, 08:55 — REGNUM Пекин призывает Вашингтон устранить вред, который был нанесен двусторонним отношениям после сбитого китайского зонда в небе над США. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать слова главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, сказанные на встрече политиков тет-а-тет в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
В США не намерены терпеть новые случаи появления аэростатов из КНР в воздушном пространстве страны, предупредил Блинкен Ван И. Блинкен назвал действия Китая безответственными.
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