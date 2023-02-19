Пекин, 19 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Пекин призывает Вашингтон устранить вред, который был нанесен двусторонним отношениям после сбитого китайского зонда в небе над США. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел КНР Ван И

«Ван И… призвал США изменить курс, трезво оценить и устранить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать слова главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, сказанные на встрече политиков тет-а-тет в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

В США не намерены терпеть новые случаи появления аэростатов из КНР в воздушном пространстве страны, предупредил Блинкен Ван И. Блинкен назвал действия Китая безответственными.

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