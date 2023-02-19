Прага, , 08:49 — REGNUM В Чехии в январе не закупили ни одного кубометра газа из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелу, 19 февраля сообщает информационное агентство CTK.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что российский газ после завершения поставок через газопровод «Северный поток» может направляться в Чехию только через Словакию.

Министр уточнил, что в январе Чехия не закупила ни одного кубометра газа из России, поскольку было достаточно газа, который поступает через Германию.

Уточняется, что это не означает, что Чехии не придётся закупать природный российский газ, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды этой страны.