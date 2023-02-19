Роскосмос: несгораемые элементы корабля «Прогресс МС-21» упали в Тихий океан

Москва, , 08:23 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полёт, он был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» © Роскосмос/РИА Новости

Отмечается, что 18 февраля корабль был отстыкован от модуля «Поиск» Международной космической станции, на которой он проработал более 3,5 месяца.

Уточняется, что несгоревшие элементы конструкции грузового корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

26 октября 2022 года грузовой корабль «Прогресс МС-21» был запущен с Байконура ракетой-носителем «Союз-2.1а», спустя 48 часов доставил на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов.