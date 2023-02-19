Роскосмос: корабль «Прогресс МС-21» затоплен в Тихом океане
Москва, 19 февраля 2023, 08:23 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полёт, он был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».
Отмечается, что 18 февраля корабль был отстыкован от модуля «Поиск» Международной космической станции, на которой он проработал более 3,5 месяца.
Уточняется, что несгоревшие элементы конструкции грузового корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.
26 октября 2022 года грузовой корабль «Прогресс МС-21» был запущен с Байконура ракетой-носителем «Союз-2.1а», спустя 48 часов доставил на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов.