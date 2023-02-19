Усолье-Сибирское, Иркутская область, 19 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области ликвидируют пожар в цехе металлоконструкции. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По её информации, возгорание в цехе произошло утром. По тревоге были подняты 18 спасателей, было привлечено семь единиц техники.

Уточняется, что пожарным удалось локализовать пожар на площади 115 кв. м. К счастью, никто не пострадал.