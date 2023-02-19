В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель
Донецк, 19 февраля 2023, 08:06 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один человек, сообщили 19 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия за 18 февраля 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности выпущено 45 снарядов.
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