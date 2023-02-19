Донецк, 19 февраля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один человек, сообщили 19 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Сергей Аверин/РИА Новости Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранен ребенок», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия за 18 февраля 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности выпущено 45 снарядов.

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