Вашингтон, 19 февраля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Власти США пытаются оправдать собственные действия по разжиганию кризиса на Украине своими утверждениями о приписываемых России преступлениях против человечности. Об этом заявил 18 февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM США помойка

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«Подобные инсинуации — беспрецедентные по степени цинизма попытки демонизировать Россию в рамках развязанной против нас гибридной войны. Цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима», — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что США на зверства режима президента Украины Владимира Зеленского «спокойно закрывают глаза».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали украинский конфликт глобальным.