Москва, 19 февраля, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Российская система распознавания лиц FindFace Security, которую установили в городах страны во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, помогла задержать большое количество людей в розыске и даже представителя иностранной мафии.

Kremlin.ru Сергей Чемезов

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В эфире телеканала «Звезда» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что во время чемпионата мира в 2018 году в России был задержан наркодилер из Перу, лицо которого распознала специальная система.

«Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали», — сказал Чемезов.

FindFace Security — система биометрической видеоидентификации, разработана российской компанией NtechLab, долю в которой в размере 12,5% приобрел «Ростех». Алгоритм позволяет распознавать лица с точностью до 99%, а поиск конкретного человека среди 1 млрд лиц занимает менее полсекунды.

Как сообщало ИА REGNUM, серийное производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» будут наращивать в России. Такие планы анонсировал Сергей Чемезов.