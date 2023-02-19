Ван И рассказал о намерении Китая укреплять сотрудничество с Евросоюзом ради взаимных выгод

Пекин, , 06:44 — REGNUM В отношениях между КНР и странами ЕС гораздо больше моментов, по которым достигнут консенсус, чем вопросов, вызывающих разногласия. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И на встрече с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Заявление представителя ЦК КПК опубликовал МИД страны.

Ван И U.S. Department of State

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Ван И призвал собеседника сохранять открытое сотрудничество между странами, уважать интересы друг друга, не нарушать стабильные поставки и производственные цепочки.

«Обе стороны должны твердо придерживаться партнерства, уважать коренные интересы друг друга, дорожить результатами сотрудничества», — сказал Ван И.

По его мнению, сутью отношений КНР и Евросоюза в сфере торговли и экономики являются «взаимодополняющие преимущества и взаимная выгода». Ван И также призвал представителя ЕС обоюдно «защищать политическую основу китайско-европейских отношений» и попросил неотступно придерживаться принципа «одного Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время начнется информационная волна против Китая, которую готовит Запад, рассказала в начале февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но пока пропагандистский Запад не готов, так как внутреннее поле Китая информационно защищено, подчеркнула она.