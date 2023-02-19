Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию коронавируса

Берлин, , 06:28 — REGNUM Китай успешно преодолел период ковидной пандемии и готов возобновить контакты со всем миром. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И в ходе встречи в Мюнхене с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Ван И Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Китай успешно вышел из периода пандемии и готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром», — цитирует Ван И МИД КНР.

Что касается конфликта на Украине, дипломат отметил, что китайская сторона твердо выступает за содействие миру и проведению переговоров.

Отметим, что в Киеве не раз заявляли, что политика Китая по поводу действий на Украине изменится вряд ли.

Как сообщало ИА REGNUM, Ван И предупредили о неблагоприятных последствиях для страны в случае, если России будет оказываться финансовая или другая помощь при ведении спецоперации на Украине.