Турция, 19 февраля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. В Турции трёх человек спасатели Киргизии почти через две недели после разрушительного землетрясения достали из-под обломков, сообщили в МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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Семью вытащили из-под завалов в южной провинции Хатайского района. Из пяти человек — трое оказались живыми, двое детей — погибли.

Всего киргизские спасатели вытащили почти 200 тел из-под завалов, в том числе восемь человек — живы.

Общее количество погибших в Турции — почти 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна подземных толчков магнитудой 5,2 прошла в Турции 18 февраля.