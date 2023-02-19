Веллингтон, 19 февраля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Наводнения из-за циклона «Габриэль» в Новой Зеландии унесли жизни 11 человек. Новые данные о погибших опубликованы полицией страны.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

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Люди погибли в районах Краунторп и Онекава возле городов Гастингс и Нейпир. Количество умерших возросло на два. Полиция занимается подтверждением фактов гибели людей. Всего после наводнения на связь не выходят порядка пяти тысяч жителей Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о девяти погибших в Новой Зеландии из-за вызванных циклоном «Габриэль» наводнений. На севере страны объявлено чрезвычайное положение.