Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения Запада не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Globalgid.ru Мюнхен

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Ширдеван в эфире ARD сказал, что в любом случае избежать переговоров с Москвой по конфликту на Украине не удастся, а решить его можно только диалогом. Поэтому он выразил раздражение из-за того, что представителей России не пригласили на конференцию.

По мнению политика, решение не может заключаться в том, чтобы «продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну красную линию за другой».

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Флориан Филиппо, известный своими прямыми высказываниями в отношении конфликта на Украине и выделении помощи киевской армии, считает, что страны НАТО «в стремительном порыве приближают третью мировую войну».