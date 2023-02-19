Зеленский рассказал про «сигналы» о западных поставках Украине дальнобойных ракет

Киев, , 05:29 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский в своём телеграм-канале рассказал, что получил от мировых лидеров сигналы о поставках дальнобойных ракет.

Пуск ракеты U.S. Air Force

Читайте также: Зеленский заявил о снятии табу на поставку ВСУ дальнобойных ракет

«Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении поставок оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочной поддержки Украины», — сказал украинский президент.

Отметим, что до начала конфликта на Украине военные расходы в странах НАТО сокращались, но теперь растут. При этом «натовцы» выражают опасения, что боеприпасы и оружие в случае начала военного конфликта закончатся слишком быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Зеленский заявил в своём видеообращении о снятии запрета на поставки Киеву дальнобойных ракет и создании «авиационной коалиции».