Al-Hadath: военная база США горит после ракетного обстрела в Сирии

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 05:14 — REGNUM Один из снарядов, попавший на вертолётную площадку военной базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, воспламенил цистерну с топливом. Это стало причиной начала пожара на объекте, сообщил телеканал Al-Hadath.

Дейр-эз-Зор. Карта MrPenguin20

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О раненных и погибших во время атаки не сообщается. На военном объекте, расположенном возле нефтяного месторождения Эль-Омар, объявили тревогу. Войска на соседней американской базе приведены в готовность.

По данным СМИ, атаку организовали шиитские формирования, поддерживающие сирийскую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, на военную базу США упало не менее трёх ракет. Объект, возле которого произошло ЧП, находится на северо-востоке Сирии возле нефтяных месторождений Конико и Аль-Омар. Сирийской агентство SАНА отмечало, что эта территория незаконно контролируется американскими военными.