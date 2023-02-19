Захарова усомнилась в возможностях Бербок обеспечить безопасность ФРГ без знания школьных предметов

Москва, , 04:58 — REGNUM Безопасность Германии находится под угрозой до тех пор, пока возглавляющая министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок «не выучит хотя бы один школьный предмет». Такое мнение высказала в своём телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так она прокомментировала слова Бербок о том, что «безопасности Украины на долгосрочной основе» угрожает правление президента России Владимира Путина, если он «не развернёт свою политику на 360 градусов».

«Если Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при её правлении, нет», — сыронизировала в ответ Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Германии недовольны тем, что такие люди, как Бербок, занимают важные должности в государственных органах страны. Немцы с возмущением и критикой прокомментировали заявление министра о повороте Москвы на 360 градусов. Они признались, что не считают забавными такие оплошности, и удивились глупости министра иностранных дел страны. Внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар предложила найти того, кто подскажет Бербок, что 360 градусов — это круг.