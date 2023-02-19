Вашингтон, 19 февраля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Замминистра финансов США Уолли Адейомо намерен усилить работу над ослаблением экономики России, которая, по его мнению, уже больше напоминает иранскую, чем страны — члена G20.

U. S. Embassy New Delhi Уолли Адейемо

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Американский чиновник считает, что особенно нужно сосредоточиться на введении санкций на перспективу и пресечение возможностей их обхода.

«Нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит свое безосновательное и незаконное вторжение. Но спустя год после начала этого конфликта экономика России выглядит больше как иранская, чем страны G20», — цитирует РИА Новости Адейомо.

По словам финансиста, Россия испытывает трудности и потери в оружии, поэтому вынуждена «вытаскивать из нафталина снаряжение времен Советского Союза», а США с партнёрами обеспечивают ВСУ «шедеврами военной техники, вроде танков Abrams M1».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США будут направлять прямые предупреждения компаниям, уклоняющимся от исполнения антироссийских санкций на фоне конфликта на Украине, заявил Адейемо.