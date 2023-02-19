Мельник: Китай придерживается нейтралитета в конфликте на Украине, так как имеет свои цели

Киев, , 04:48 — REGNUM Политика Китая по поводу конфликта на Украине изменится вряд ли, считает заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. В эфире телеканала «Рада» он предположил, что КНР продолжит сохранять нейтралитет ради своих определённых целей.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

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«Нет оснований считать, что вдруг руководство Китая резко изменит свою линию. Поэтому я тут был бы осторожен в прогнозах», — сказал Мельник.

Он пояснил, что поведение КНР в отношении конфликта на Украине «более нейтрально». Замглавы МИД Украины также подчеркнул, что «Китай имеет свои цели», и в Киеве это понимают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И предупредили о неблагоприятных последствиях для страны в случае, если России будет оказываться финансовая или другая помощь при ведении спецоперации на Украине. Соответствующее предупреждение было сделано госсекретарем США Энтони Блинкеном.