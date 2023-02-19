Бойцы ВСУ рассказали о страхе отравиться едой от мирных жителей Черниговской области на Украине

Чернигов, Украина, , 04:29 — REGNUM Командиры ВСУ предупредили солдат в Черниговской области о том, что не стоит брать продукты питания и воду у местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтёров.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Стало известно, что в начале февраля 40 человек одного из подразделений ВСУ в Черниговской области сильно отравились после съеденной пищи, которую доставили волонтёры.

«В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом применили ВСУ на угледарском направлении.