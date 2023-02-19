Военные армии Украины боятся брать провизию у жителей Черниговской области
РИА Новости: военные ВСУ боятся отравиться едой от мирных жителей Черниговской области Украины
Чернигов, Украина, 19 февраля, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Командиры ВСУ предупредили солдат в Черниговской области о том, что не стоит брать продукты питания и воду у местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтёров.
Читайте также: ВСУ применили боеприпасы с отравляющим веществом под Угледаром
Стало известно, что в начале февраля 40 человек одного из подразделений ВСУ в Черниговской области сильно отравились после съеденной пищи, которую доставили волонтёры.
«В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщало ИА REGNUM, боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом применили ВСУ на угледарском направлении.