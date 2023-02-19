CBS: Блинкен обвинил Россию и Иран во взаимных поставках оружия

Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Россия может обеспечивать Тегеран современными истребителями и тем самым увеличивать угрозу, которую несёт Иран, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил о «пагубности» отношений между Россией и Ираном телеканалу CBS.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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«Мы работаем над тем, чтобы изобличить это, принять меры против этого, ввести санкции», — сказал Блинкен.

Он подозревает, что военные поставки между странами работают в обе стороны: Иран поставляет технику России, Россия — Ирану, «включая, похоже, современные истребители». Блинкен считает опасным то, что Тегеран будет получать военные самолёты, так как это «сделает Иран еще большей угрозой».

«Отношения между Россией и Ираном становятся всё более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением», — также сказал госсекретарь США, в очередной раз заявив о поставках Ираном беспилотников, которые задействованы в спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине в конфликте с РФ поможет использование военных самолётов F-16 и ракет с дальностью полёта более 100 км, ранее заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он утвердительно ответил на вопрос о том, помогут ли истребители F-16 Украине победить Россию.