Дамаск, 19 февраля, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя и один военнослужащий погибли от ракетного обстрела израильскими ВВС столицы Сирии Дамаска. Эти данные опубликованы информагентством AFP, сославшимся на мониторинг за соблюдением прав человека.

Бомбардировка. Сирия

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Кроме того, при обстреле пострадали 15 гражданских лиц. Удары наносились в том числе по жилым районам города. Большинство ракет были сбиты системой ПВО Сирии, но несколько домов повреждены снарядами.

«Израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностям», — говорится в сообщении министерства обороны Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны страны сообщало о гибели троих человек, данные были предварительными. Под ракетный удар попали северо-западные района Дамаска.