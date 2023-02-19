Флорида, США, , 03:30 — REGNUM Вдове мировой легенды Джона Леннона авангардной художнице Йоко Оно 18 февраля исполнилось 90 лет. Для битловедов — это ещё один повод вспомнить историю ливерпульской четвёрки The Beatles и его любимую женщину.

Йоко Оно Eva Rinaldi

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По поводу Йоко Оно споры битловедов продолжаются уже десятки лет. Кто-то считает, что японка раскрыла перед Ленноном больше возможностей в его жизни, другие — что с появлением Оно в жизни кумира началось всё рушиться. Эксперты утверждают, что она сыграла в судьбе Леннона и его группы особую, подчас разрушительную роль.

Когда The Beatles распались, многие поклонники стали обвинять в этом Оно.

«Было чувство, что меня обвинили в чем-то, чего я не делала, а именно в распаде The Beatles. Это все равно что быть кем-то, кто находится в тюрьме, не сделав ничего плохого», — говорила Йоко Оно.

В любом случае поклонники благодарят вдову музыканта за то, что она переиздает хиты и редкие сохранившиеся записи своего мужа.

После смерти Леннона она продолжала писать картины, занималась благотворительностью. За все годы ей удалось скопить состояние, которое сегодня оценивается в более 700 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года 12-й раз было отказано в условно-досрочном освобождении Марку Чепмену, который является убийцей участника известной британской группы The Beatles Джона Леннона.