Гаага, Нидерланды, 19 февраля, 2023, 03:25 — ИА Регнум. В правительстве Нидерландов приняли решение о том, что в посольстве РФ в Гааге не будет работать больше дипломатов, чем в представительстве страны в Москве. Соответствующее заявление МИД Нидерландов распространил 18 февраля.

Нидерланды

Читайте также: В МИД России готовят ответ на высылку российских дипломатов из Нидерландов

«Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве», — отмечено в документе.

Там также указано, что некоторым дипломатам из России придётся уехать из Гааги в течение двух недель. Причиной такого решения назвали безуспешность переговоров с РФ о сотрудниках посольства. В МИД считают, что РФ «регулярно пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов». В ведомстве обратили внимание и на отказы России в выдаче виз голландским дипломатам для работы в дипломатических представительствах Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве иностранных дел России предпримут ответные действия на решение ограничить число дипломатов из РФ в Нидерландах.