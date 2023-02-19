Блинкен заявил, что не услышал извинений от Ван И за нарушение аэростатом КНР воздушной зоны США

Мюнхен, Германия, , 03:11 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать слова главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, сказанные на встрече политиков тет-а-тет в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Читайте также: Блинкен назвал ситуацию с китайским аэростатом безответственными действиями

«Я бы не хотел давать характеристику тому, что было сказано, мне это кажется неуместным», — сказал Блинкен.

Особо он подчеркнул то, что Ван И не стал извиняться за нарушение воздушного пространства США китайским аэростатом. Госсекретарь сказал, что в Соединённых Штатах этот инцидент расценивают как нарушение суверенитета США и международного законодательства.

«Я открыто сказал ему, что это было недопустимо и никогда не должно повториться», — отметил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, в США не намерены терпеть новые случаи появления аэростатов из КНР в воздушном пространстве страны, предупредил Блинкен Ван И. Блинкен назвал действия Китая безответственными.