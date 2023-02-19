Блинкен: Ван И не принёс извинений после инцидента с китайским аэростатом
Мюнхен, Германия, 19 февраля 2023, 03:11 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать слова главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, сказанные на встрече политиков тет-а-тет в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
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Особо он подчеркнул то, что Ван И не стал извиняться за нарушение воздушного пространства США китайским аэростатом. Госсекретарь сказал, что в Соединённых Штатах этот инцидент расценивают как нарушение суверенитета США и международного законодательства.
Как сообщало ИА REGNUM, в США не намерены терпеть новые случаи появления аэростатов из КНР в воздушном пространстве страны, предупредил Блинкен Ван И. Блинкен назвал действия Китая безответственными.