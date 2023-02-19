Оптимизм некоторых польских и британских экспертов о переходе отношений между Варшавой и Лондоном на «новый уровень» выглядит несколько преувеличенным. Многое прояснится, когда завершится украинский конфликт, после чего нынешние ситуативные коалиции начнут распадаться.

Станислав Стремидловский, , 11:08 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 16–17 февраля посетил Лондон. Он провел переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Но зачем Дуде потребовалось встречаться с Сунаком в Лондоне, когда он мог переговорить с ним на полях стартовавшей 18 февраля Мюнхенской конференции по безопасности?

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем более что в Мюнхене польский президент вполне нормально пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, не став организовывать с ними отдельные рандеву в Париже и Берлине.

Обращает на себя внимание и то, что Дуда провел «сепаратную» встречу с Сунаком накануне визита в Варшаву президента США Джо Байдена. Это наводит на мысль о каких-то совместных действиях Польши и Великобритании в отношении Вашингтона.

Сами британцы перед визитом Дуды активно психологически обрабатывали поляков. Ряд британских изданий опубликовал комплиментарные статьи, в которых превозносили «величие» Польши в эти дни.

Президент Польши Анджей Дуда в Мюнхене © Peter Kneffel/Global Look Press

«Центр тяжести Европы смещается в сторону Польши», — заявляет британский журнал The Spectator, по мнению которого проамериканская и пронатовская политика Варшавы «контрастирует с непрекращающимися и бесплодными мечтаниями Франции о единой европейской внешней политике и политике безопасности, а также желании создать европейскую армию», а «решительная поддержка Польшей Киева контрастирует с двойственностью Макрона и уклончивостью Шольца».

По мнению газеты The Telegraph, «польское лидерство» показало, что Варшава уже не нуждается во франко-германской оси, а претендует «стать самостоятельной» и «имеет полное право добиваться этого».

Однако свой «новый статус» Польша не заработала самостоятельно, а взяла взаймы, и этот кредит ей придется отдавать. Она играет на статусе «прифронтового государства», но, когда украинский конфликт закончится, центр тяжести Европы вновь сместится в стороны Берлина и Парижа. Отчего британское издание The Times рекомендует полякам «наладить сотрудничество с Германией в борьбе с Путиным».

Что в таком случае Дуда хотел от Сунака в Лондоне?

Премьер-министр Великобританиии Риши Сунак и президент Польши Анджей Дуда (справа налево) во время переговоров в Лондоне © Leszek Szymanski/ЕРА/ТАСС

Выступая по итогам встречи с премьер-министром Великобритании, президент Польши заявил следующее:

«Мы также обсудили с господином премьером перспективы восстановления Украины. Я сказал, что мы надеемся на поддержку Великобритании в том, чтобы стать частью коалиции стран, которые будут участвовать в экономическом восстановлении Украины. Мы являемся ключевой транзитной страной в этом отношении в плане коммуникаций с Запада на Украину. Поэтому наше участие в этом процессе — это то, что я воспринимаю как должное».

То есть речь идет о крупных деньгах, на которые претендует Польша, для которой украинский конфликт постепенно трансформируется в обычный бизнес-проект.

Польские аппетиты раскрыл министр развития и технологий Вальдемар Буда. По его словам, 1750 польских компаний, представляющих строительную, пищевую и фармацевтическую промышленность, хотят участвовать в восстановлении Украины. Ссылаясь на данные киевского режима, Буда оценил стоимость инвестиций в 750 миллиардов долларов, из которых Варшава претендует на 70 миллиардов. А заплатить должны «правительства и международные организации».

Но здесь польским бизнесменам придется вступить в жесткую конкуренцию.

Как пишет The New York Times, «тысячи предприятий по всему миру готовятся к возможной многомиллиардной золотой лихорадке: восстановлению Украины после окончания войны».

Тем не менее далеко не факт, что «всё золото в долгожданной золотой лихорадке материализуется», поскольку долгосрочная помощь будет зависеть «не только от исхода войны, но и от того, сколько денег вложат ЕС, США и другие союзники».

Очевидно и то, что правительства, решившие предоставить средства, будут настаивать на том, чтобы пропорционально размеру вкладу контракты на восстановление получили фирмы этих стран.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Лондон © Leszek Szymanski/ЕРА/ТАСС

Польский экономический институт сообщает, что объем инвестиций Варшавы на Украине может увеличиться примерно до 30 миллиардов долларов, а это значительно больше 70 миллиардов, на которые претендуют польские компании. Будет ли заинтересована Великобритания и сможет ли она пролоббировать такую сумму для Польши, большой вопрос. Для этого Варшаву и Лондон должны связывать «особые отношения».

Вряд ли Великобритания будет платить правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) услугами за враждебность к франко-немецкой оси, поскольку PiS атакует Берлин и Париж по своей воле, то есть «бесплатно». В вопросах национальной безопасности Варшава делает ставку на Вашингтон, а не Лондон, что благоприятно отражается на доходах американского военно-промышленного комплекса, а не британского.

Наконец, свою роль играет и фактор предстоящих парламентских выборов: в Польше они пройдут в 2023 году, в Великобритании — в 2024 году.

Даже если «Право и Справедливость» победит в третий раз — это половина дела. Проигрыш британских консерваторов и приход к власти лейбористов, по мнению профессора Сассекского университета Алекса Щербяка, создаст трудности для PiS, так как лейбористы «будут менее толерантны и более склонными поднимать вопросы, которые «Право и Справедливость» считает проблематичными».

Так что оптимизм некоторых польских и британских экспертов о переходе отношений между Варшавой и Лондоном на «новый уровень» выглядит несколько преувеличенным. Многое прояснится, когда завершится украинский конфликт, после чего нынешние ситуативные коалиции начнут распадаться.