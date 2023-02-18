Пхеньян, 19 февраля, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Северная Корея не будет направлять на Сеул межконтинентальные баллистические ракеты. Такое заявление заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) 19 февраля опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дмитрий-5-Аверин КНДР

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«Межконтинентальные ракеты не будут направлены на Сеул. КНДР совершенно не собирается иметь дело с Южной Кореей», — озвучила Ким Ё Чжон и добавила, что власти следят за каждым действием врагов и «на каждый враждебный акт крайне решительно ответим».

Как сообщало ИА REGNUM, из Северной Кореи 18 февраля запущена баллистическая ракета «Хвасон-15», относящаяся к классу межконтинентальных. После полёта снаряд упал в Японское море.