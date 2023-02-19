В Сирии сообщили о количестве жертв израильской ракетной атаки на Дамаск

Дамаск, , 02:37 — REGNUM По предварительным данным, от взрыва в Дамаске отправленных ВВС Израиля ракет пострадали не мене 15 человек. Сведения о погибших расходятся.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает как минимум о пяти жертвах обстрела, минздрав Сирии — о трёх. СМИ ссылается на источник в сирийском министерстве здравоохранения. Подчёркивается, что данные — предварительные.

Под ракетный удар попали северо-западные района Дамаска. Ранее появились данные о частичном разрушении жилого дома после атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, об агрессии со стороны Израиля заявило государственное агентство телерадиовещания. По некоторой информации, ракетный удар был частично отражён.