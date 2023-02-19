От ракетной атаки Израиля на Дамаск в Сирии погибли не менее трёх человек
Дамаск, 19 февраля 2023, 02:37 — REGNUM По предварительным данным, от взрыва в Дамаске отправленных ВВС Израиля ракет пострадали не мене 15 человек. Сведения о погибших расходятся.
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Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает как минимум о пяти жертвах обстрела, минздрав Сирии — о трёх. СМИ ссылается на источник в сирийском министерстве здравоохранения. Подчёркивается, что данные — предварительные.
Под ракетный удар попали северо-западные района Дамаска. Ранее появились данные о частичном разрушении жилого дома после атаки.
Как сообщало ИА REGNUM, об агрессии со стороны Израиля заявило государственное агентство телерадиовещания. По некоторой информации, ракетный удар был частично отражён.