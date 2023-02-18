Дамаск, 19 февраля, 2023, 02:37 — ИА Регнум. По предварительным данным, от взрыва в Дамаске отправленных ВВС Израиля ракет пострадали не менее 15 человек. Сведения о погибших расходятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Читайте также: Система ПВО Сирии сбила ракету возле Дамаска

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает как минимум о пяти жертвах обстрела, минздрав Сирии — о трёх. СМИ ссылается на источник в сирийском министерстве здравоохранения. Подчёркивается, что данные — предварительные.

Под ракетный удар попали северо-западные района Дамаска. Ранее появились данные о частичном разрушении жилого дома после атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, об агрессии со стороны Израиля заявило государственное агентство телерадиовещания. По некоторой информации, ракетный удар был частично отражён.