Пхеньян, 19 февраля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Из Северной Кореи 18 февраля запущена баллистическая ракета «Хвасон-15», относящаяся к классу межконтинентальных. После полёта снаряд упал в Японское море, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Kcna.kp Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17»

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Ракету запустили вертикально. Она пролетела 989 км и поднялась на высоту 5 768 метров. Скорость и время полёта снаряда оставлены в тайне.

В Южной Корее в контексте пуска ракеты усилили наблюдение за КНДР при поддержке США. Союзники анализируют детали запуска и намерены укреплять оборону с целью противостоять Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проводимые КНДР, не несут угрозы для США и их союзников, ранее заявляли в Северной Корее. Тем не менее Вашингтон решительно осуждает подобные действия.