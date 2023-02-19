Экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения и выбрал хосписную помощь

Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Бывший, 39-й, президент США Джимми Картер принял решение не продолжать лечение в больнице, а получать его на дому. Он пожелал оставшееся время провести со своей семьей. Об этом 18 февраля сообщил основанный Картером наблюдательный центр.

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«После госпитализаций Джимми Картер решил провести оставшееся время дома с семьей и получать хосписную помощь вместо дополнительного врачебного вмешательства», — пояснили в Центре Картера.

В 2015 году у Джимми Картера обнаружили злокачественную опухоль, распространившуюся на печень и мозг. Он прошёл курс лечения и через четыре месяца сказал, что излечился.

Картер — самый долгоживущий президент в истории США. Ему 98 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, о стабильном состоянии нервной системы президента США Джо Байдена заявил врач Белого дома Кевин О’Коннор.