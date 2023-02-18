Дейр-эз-Зор, Сирия, 19 февраля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Снаряды взорвались возле военной базы США в провинции Дейр-эз-Зор. О прилёте не менее трёх ракет сообщил телеканал Al Hadath.

Mil.gov.ua Обстрел

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База, возе которой произошло ЧП, находится на северо-востоке Сирии возле нефтяных месторождений Конико и Аль-Омар. Об ущербе и пострадавших не сообщается. Обстреливалась взлетно-посадочная полоса базы.

«Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора», — пояснило сирийской агентство SАНА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о взрывах в столице Сирии Дамаски. Государственное агентство телерадиовещания сообщило об агрессии со стороны Израиля.