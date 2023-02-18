Париж, 19 февраля, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не дал ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому на его очередной призыв принять Киев в НАТО, который он озвучил на конференции в Мюнхене.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Читайте также: Орбан напомнил, для чего создавали НАТО

«Для Макрона НАТО не является подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией. Участники альянса не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», — пишет Le Journal du dimanche на основании беседы с французским лидером.

По словам Макрона, это отчасти объясняет действия российского президента Владимира Путина с тех пор, как он выступил с речью против Запада на Мюнхенской конференции в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО создавался как оборонительный альянс, и он не должен нападать на какие-либо другие страны, заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.