Оттава, 19 февраля, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Переехавшие в Канаду украинцы удивлены и недовольны некоторыми особенностями жизни в стране. В том числе беженцы отметили отсталость Канады, дороговизну жизни, сложности с работой и жильём, сообщила «Страна. ua». Отзывы об иммиграции были опубликованы в соцсетях.

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Неразвитостью страны в некоторых сферах была удивлена Алина Ивенко из Одессы, она не увидела Канаду процветающей страной, как показывалось в фильмах.

«Когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад. Многие канадцы всё еще пользуются уличными дисковыми телефонами, местные карты и оплаты по сравнению с «Монобанком» очень отстают. Канадцы всё еще пишут и шлют бумажные письма, всё ещё пользуются оплатой чеками», — отметила украинка.

Она считает, что в некоторых направлениях на Украине всё развито на десять лет вперёд, в том числе в сфере индустрии красоты.

Пользователь под ником Troubleman из Мариуполя обратил внимание на необходимость хорошо знать язык. Он также призвал семейные пары отказаться от переезда в Канаду из-за сложности прокормить семью. Приезжать предпочтительнее мотивированным молодым людям, считает украинец.

«Без языка вы будете только «стоять на лопате». Даже если вы будете брать еду в фуд-банках, вам всё равно не будет хватать. Квартиру, если это крупные города, вы не снимите от слова совсем. Это нереально. За полгода надо проплачивать, и то еще будут носом крутить, сдавать вам или не сдавать. Английский язык вы должны знать обязательно хотя бы на базовом уровне. Если вы даже слова не знаете, вообще не думайте сюда соваться, вы здесь пропадёте», — предупредил мужчина.

Украинка Анастасия Муар рассказала о медленной работе банковской системы, которую считает несовременной, и о странности в виде необходимости давать ощутимые чаевые в заведениях, таксистам и курьерам. Вероника из Киева пожаловалась на медицину в Канаде, долгое ожидание помощи врачей.

«Тут всё очень медленно. Будто я попала назад в 90-е. И так повсюду», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше констатировали нарастание неонацистских настроений среди украинских беженцев. О проблеме агрессии бандеровцев рассказал обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.