В Сирии отразили ракетный удар под Дамаском

Дамаск, , 01:26 — REGNUM В столице Сирии Дамаски раздаются взрывы. Государственное агентство телерадиовещания сообщило об агрессии со стороны Израиля.

Дамаск. Сирия Bernard Gagnon

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По данным СМИ, под Дамаском был отражён ракетный удар. РИА Новости сообщило о взрывах в столице и частичном разрушении жилого дома на юге города из-за обстрела.

«Системы ПВО противодействуют воздушной израильской агрессии над Дамаском», — отметили в сирийском агентстве телерадиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сирии был сбит беспилотник, который, по данным минобороны США, вёл разведку в районе американской военной базы. Летательный аппарат был, предположительно, иранского производства.