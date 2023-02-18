Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И предупредили о неблагоприятных последствиях для страны в случае, если России будет оказываться финансовая или другая помощь при ведении спецоперации на Украине. Соответствующее предупреждение было сделано госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в госдепартаменте Штатов.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Госсекретарь предупредил о последствиях», — пояснили в ведомстве.

Нежелательные для КНР события возможны в случае спонсирования спецоперации или «поддержке в системном обходе санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, в разговоре с Ван И Блинкен также отметил, что в США не намерены терпеть новые случаи появления аэростатов из КНР в воздушном пространстве страны. Встреча состоялась в Мюнхене в рамках международной конференции по безопасности.