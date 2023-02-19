Донецк, , 01:11 — REGNUM Украинская артиллерия за 18 февраля 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности выпущено 45 снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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На донецком направлении ВСУ совершили четыре обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском — семь обстрелов, на ясиноватском зафиксирован один артобстрел.

«Под огнём киевских боевиков оказались районы пяти населенных пунктов республики: Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Донецк», — добавили в представительстве.

Днём ранее ВСУ стреляли 24 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области аварийные бригады восстановили повреждённые обстрелами ВСУ объекты инфраструктуры.