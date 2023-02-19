Блинкен потребовал от Ван И больше не допускать появления в небе США китайских аэростатов

Мюнхен, Германия, , 00:57 — REGNUM В США не намерены терпеть новые случаи появления аэростатов из КНР в воздушном пространстве страны. Об этом предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе встречи в рамках международной конференции в Мюнхене.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

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«Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР», — отметили в американском госдепартаменте.

Там подчеркнули, что Блинкен назвал действия КНР безответственными и указал на то, что подобное «никогда не должно повториться».

Как сообщало ИА REGNUM, Энтони Блинкен и Ван И встретились в Мюнхене 18 февраля несмотря на то, что ранее их контакт не был запланирован. Это первые переговоры после роста напряжённости в отношениях между странами из-за инцидента с китайским аэростатом.