Глава минюста Украины Малюська: Нидерланды оплатят «реестр ущерба» от России

Киев, , 00:54 — REGNUM Украинские власти заявили, что правительство Нидерландов профинансирует создание «реестра ущерба» страны, который будет функционировать в формате международной организации.

Украина. Копийка

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Глава минюста Украины Денис Малюсько сказал, что «реестр ущерба от российской агрессии, и связанный с ним фонд компенсации» будет работать в формате международной организации. Он получит финансирование от правительства Нидерландов.

«Нидерланды будут это финансировать, по крайней мере — на первых этапах создания и поддержки в течение первого года», — цитируют главу ведомства «Общественные новости».

Отмечается, что после запуска реестра создадут комиссию по рассмотрению требований компенсаций. Новый международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным украинским.

«То есть это гораздо больше, чем создание какого-либо софта или продукта», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России предпримут ответные действия на решение ограничить число дипломатов из РФ в Нидерландах.