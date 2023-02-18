Москва, 19 февраля, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заверил, что клуб был заинтересован в переходе нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао. Об этом сообщают спортивные издания.

Jarrett Campbell Футбольный мяч

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«Такой вариант был. Радамель — большой игрок», — подтвердил Кирилл Брейдо.

Радамель Фалькао в нынешнем сезоне провел 17 матчей в испанской Ла Лиге, забил два гола. Раньше он играл за «Порту», «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Фалькао в феврале исполнилось 37 лет. Его оценивают в 2 млн евро.

Отмечается, что юристы отговорили колумбийца менять клуб из-за санкций, которые наложены на ЦСКА — у нападающего есть недвижимость в США.

Как сообщало ИА REGNUM, решение УЕФА оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола является хорошим знаком. Об этом 17 февраля заявил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.