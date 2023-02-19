Донецк, , 00:18 — REGNUM Представительство ДНР в СЦКК сообщило о трагическом случае в Донецке — мальчик подорвался, наступив на взрывоопасный предмет. Предположительно, это была противопехотная фугасная мина «Лепесток».

Донецк Рисунки детей Донбасса

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Ребенок 12 лет получил ранение. Происшествие случилось в Петровском районе, на улице Алябьева, 20/3.

Мальчик госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики начали применять на кременском участке фронта новые виды мин.