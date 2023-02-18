Вашингтон, 18 февраля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты подозревают, что власти Китая оказывают России «нелетальное» военное содействие в спецоперации на Украине. Об этом заявил телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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По словам информаторов, китайцы поставляют военную форму и «даже бронежилеты».

«США обеспокоены тем, что китайцы могут рассматривать возможность летальной помощи», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай может быть полезен Киеву, если будет сдерживать Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.