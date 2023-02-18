Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И встретились в Мюнхене в ходе международной конференции по безопасности. О состоявшейся 18 февраля беседе сообщило Reuters.

U.S. Department of Defense Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И

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О встрече стало известно от представителя госдепартамента Соединённых Штатов. Особо отмечается, что это мероприятие не стояло в рабочем графике Блинкена, который был представлен ранее.

Это первые переговоры после роста напряжённости в отношениях между странами из-за инцидента с китайским аэростатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене. Однако он отмечал, что беседа должна быть согласована обеими сторонами.