Москва, 18 февраля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Родители гражданина Франции Луки Монтея, которого спасли в Атлантическом океане с терпящей бедствие яхты, поблагодарили Министерство обороны России и экипаж танкера «Кама» Северного флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ 18 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Читайте также: МО России показало кадры спасения путешественника из Франции в Атлантике

В адрес посла РФ во Франции Алексея Мешкова пришло письмо от родителей французского путешественника, в котором они благодарили за помощь их сыну.

Аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты поступил ночью 31 января. Российские моряки спасли Монтея и его собаку. Путешественник рассказал, что его приняли «как посла, более, чем дружелюбно».

«Я чувствовал себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хотелось. Спасибо большое», — поблагодарил моряков Лука Монтей.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении десяти суток Монтей совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, в какой-то момент перестал работать автопилот.

Экипаж танкера «Кама» Северного флота спас его и доставил в ЮАР.