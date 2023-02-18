Макрон: Франция никогда не выступала за полный разгром России

Париж, , 23:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назвал целью действий руководства страны добиться того, чтобы Россия села за стол переговоров с Украиной. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

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«Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории», — заверил Макрон.

Он подчеркнул, что позиция Франции никогда не будет базироваться на ожиданиях скорого разгрома России. В стране никогда не было таких намерений, также подчеркнул президент. Целью он видит стимулирование РФ к возвращению за стол переговоров. Повлиять на это удастся в случае, если «украинское наступление пошатнёт российский фронт», уверен Макрон. Полной победы в конфликте, уверен он, не добьётся ни Киев, ни Москва.

«По мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий», — также говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не способна и не должна выиграть в конфликте на Украине. Также он считает несвоевременным начало мирных переговоров.